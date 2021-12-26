النيابة العامة: السجن والغرامة لكل من يستولي على مال الغير بالاحتيال والخداع

أكدت أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أوضحت النيابة العامة أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً لأي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن والغرامة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من ارتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل (٧) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال".

وتابعت: "تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) تاريخ ١/١/ ١٤٤٢هـ".

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26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 06:44 PM

أكدت أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

النيابة العامة: السجن والغرامة لكل من يستولي على مال الغير بالاحتيال والخداع

ذياب الشمري

الرياض

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أوضحت النيابة العامة أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً لأي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن والغرامة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من ارتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة تصل (٧) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال".

وتابعت: "تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) تاريخ ١/١/ ١٤٤٢هـ".

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