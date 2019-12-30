"يوسف الجراح" ضيفًا على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

اطلع على المزايين والترتيبات وأقسام المهرجان والتجهيزات كافة

حلَّ الإعلامي يوسف الجراح ضيفًا على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة بدعوة من إدارة المهرجان التي دأبت على استضافة الإعلاميين ونجوم المجتمع طيلة أيام المهرجان.

واطلع الجراح على المزايين والترتيبات وأقسام المهرجان، والتجهيزات كافة التي وفرتها إدارة المهرجان في سبيل الراحة لمُلاك الإبل والمشاركين في المهرجان.

وبهذه المناسبة قال الإعلامي القدير لـ"سبق": تحتل الإبل من نفوس العرب مكانة مرموقة؛ إذ كانت رفيقة الإنسان العربي منذ القدم؛ فهي سفينته عبر الصحراء، وقد طوى على ظهرها الفيافي والقفار، وهي شريان حياته النابض في مواصلاته وتنقلاته.. فنجدها طوع أمره؛ يوجهها بصوته كيف يشاء.

وتابع بأن تاريخها مليء بعبق الماضي؛ فهي ليست جزءًا من الموروث الثقافي فحسب، وإنما تعد الإبل إحدى وسائل التنقل، ومصادر الغذاء الأساسية، كاللحوم والحليب.

وختم حديثه بالشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على الدعوة ونجاح المهرجان، كما توجه بالشكر لأعضاء إدارة النادي والعاملين فيه كافة.

وكانت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد انطلقت يوم الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد 140 كم شمال شرقي الرياض في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية.

جدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعد مركز جذب واهتمام للمهتمين بشؤون الإبل محليًّا وعالميًّا.