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لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "العايضي"

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أدى محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور عدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي إبراهيم بن علي مفرح العايضي أحد منسوبي القوات المسلحة، والذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.



وعقب الصلاة قدم محافظ محايل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وأمير منطقة عسير إلى أسرة الشهيد وأقاربه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبهم، عبر إخوة وأقارب الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف مقبلاً غير مدبر وهو يؤدي واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ الوطن والدفاع عن حدوده وترابه الطاهر. ووري جثمان الشهيد بمسقط رأسه بقرية البطح ببني ثوعة.