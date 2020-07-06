"الزراعة" تعلن عن صرف الدفعة العاشرة من دعم صغار مربي الماشية

أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.