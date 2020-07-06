"الزراعة" تعلن عن صرف الدفعة العاشرة من دعم صغار مربي الماشية

أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

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06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 03:16 PM

"الزراعة" تعلن عن صرف الدفعة العاشرة من دعم صغار مربي الماشية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.

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وزارة البيئة والمياه والزراعة

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