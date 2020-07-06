"الزراعة" تعلن عن صرف الدفعة العاشرة من دعم صغار مربي الماشية

أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.
وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.وزارة البيئة والمياه والزراعة
أعلن منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدفعة العاشرة من برنامج دعم صغار مربي الماشية.
وقال: استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لأبنائها من المواطنين والمواطنات من #صغار_مربي_الماشية، تم اليوم صرف الدفعة الشهرية بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال، لأكثر من 91 ألف مستفيد.