"الدغمي" للثانية عشرة بأمانة الجوف

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قرارًا بترقية مدير عام الموارد البشرية بأمانة منطقة الجوف "خويطر بن متعب الدغمي"، إلى المرتبة الثانية عشرة.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي.

وعبّر "الدغمي" عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية، وعن شكره وامتنانه لأمين منطقة الجوف على دعمه المتواصل لمنسوبي الأمانة والبلديات التابعة، كافة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الترقية ستكون دافعًا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.