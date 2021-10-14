أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار

"نولاند" وصفت ما تعرضه إيران في مجال الطاقة بـ"فرقعة إعلامية"

أعلنت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم "الخميس"، أن الولايات المتحدة ستقدم دعمًا إضافيًّا قدره 67 مليون دولار للجيش اللبناني.

وذكرت "نولاند" أن أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات اللبنانية يشمل البنك الدولي ودعمًا إنسانيًّا.

وأضافت أن ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة، إنما هو محض "فرقعة إعلامية".

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14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 04:50 PM

"نولاند" وصفت ما تعرضه إيران في مجال الطاقة بـ"فرقعة إعلامية"

أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم "الخميس"، أن الولايات المتحدة ستقدم دعمًا إضافيًّا قدره 67 مليون دولار للجيش اللبناني.

وذكرت "نولاند" أن أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات اللبنانية يشمل البنك الدولي ودعمًا إنسانيًّا.

وأضافت أن ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة، إنما هو محض "فرقعة إعلامية".

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