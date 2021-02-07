"أمير الشمالية" يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة

وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بتأجيل مهرجان الصقور بمحافظة طريف وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.
وأكد أمير المنطقة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجّهت بها القيادة - أيدها الله - في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
من أبرزها مهرجان الصقور بطريف
وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بتأجيل مهرجان الصقور بمحافظة طريف وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.
وأكد أمير المنطقة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجّهت بها القيادة - أيدها الله - في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.