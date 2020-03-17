"أمانة الرياض" تشيد بالتزام المجمعات التجارية بقرار الإغلاق الاحترازي

أغلقت 15 مطعماً ومقهى خالفت .. وأكّدت أنها كثّفت من جولاتها الرقابية

قالت أمانة الرياض، اليوم، إنها كثّفت من جولاتها الهادفة إلى مراقبة التزام المجمعات التجارية بقرار الإغلاق الاحترازي.. وأشادت "الأمانة" بتعاونها لمنع انتشار فيروس #كورونا.

وكانت "الأمانة" قد أغلقت أمس، ١٠ مطاعم و٥ مقاهٍ خالفت قرارات الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس#كورونا، وقدمت الطلبات داخل فروعها.