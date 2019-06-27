"كوبا أمريكا" : الإثارة في ربع النهائي ومواجهات مرتقبة لفرق "البرازيل" و "الأرجنتين" و"تشيلي" و "كولومبيا"

تنطلق صباح الجمعة مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، إذ ستكون هناك مباراتان يوم الجمعة تجمع بين البرازيل وباراغواي والأخرى بين فنزويلا والأرجنتين أما السبت فستكون هناك المباراتان الأخريان بين تشيلي وكولومبيا وبيرو مع أوروغواي.

البرازيل - باراغواي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت الرياض حيث تأهلت البرازيل عن مجموعتها الأولى بعد أن احتلت المركز الأول برصيد 7 نقاط لتواجه باراغواي الذي اختيرت كأحسن ثالث بعد أن جمعت نقطتين في المجموعة الثانية خلف الأرجنتين وكولومبيا.

فنزويلا- الأرجنتين

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، حيث تأهلت الأرجنتين كثاني المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط في حين جاءت فنزويلا كثاني المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.

كولومبيا - تشيلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية من صباح السبت المقبل بتوقيت الرياض حيث تأهلت كولومبيا بعد أن احتلت المركز الأول في المجموعة الثانية كأفضل فريق حصل على عددٍ من النقاط بعد أن حققت العلامة الكاملة في حين جاءت تشيلي في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

أوروغواي - بيرو

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء السبت حيث تأهلت أوروغواي بعد أن احتلت المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط في حين تم اختيار بيرو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بعد أن حصدت أربع نقاط في مجموعتها الأولى .