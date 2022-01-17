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تُقدَّم لفئات عدة سنوياً منها أفضل لاعب ولاعبة ومدرب وهدف وحارس مرمى

قبل ساعات من إعلان الفائزين.. هنا كل ما تحتاج إلى معرفته عن جوائز "فيفا"

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تشهد مدينة زيورخ السويسرية، مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب كرة قدم "The Best" لعام 2021.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرّمة.

وتعد جائزة "The Best"، جائزة سنوية، يقدمها "فيفا" لفئات عدة، هي: أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة، أفضل مدرب (رجال/ سيدات)، أفضل هدف (جائزة بوشكاش)، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة مشجع "فيفا" (أفضل تشجيع)، واللعب النظيف، وفق "روسيا اليوم".

المرشحون لأفضل لاعب في عام 2021

وصل الثلاثي: محمد صلاح؛ ليونيل ميسي؛ روبرت ليفاندوفسكي؛ للمرحلة الأخيرة من الجائزة، وسيكون أحدهم أفضل لاعب في عام 2021.

المرشحات لأفضل لاعبة

ثلاث لاعبات تتنافسن في الجائزة، وهن: الإسبانية جينيفير هيرموسو؛ ومواطنتها أليكسيا بوتيلاس (برشلونة)؛ والأسترالية سام كير (تشيلسي).

المرشحون لجائزة بوشكاش

- هدف الأرجنتيني إيريك لاميلا؛ في مباراة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي (14 مارس 2021).

- هدف باتريك شيك؛ في مباراة التشيك واسكتلندا في "يورو 2020" (14 يونيو 2021).

- هدف مهدي طارمي؛ في مباراة تشيلسي وبورتو بدوري أبطال أوروبا (13 أبريل 2021).

المرشحون لأفضل مدرب

يتنافس في الجائزة الإسباني بيب غوارديولا؛ (مانشستر سيتي)، الإيطالي روبرتو مانشيني؛ (منتخب إيطاليا)، والألماني توماس توخيل؛ (تشيلسي).

المرشحون لأفضل مدرب (سيدات)

يتنافس في الجائزة لويس كورتيس؛ (برشلونة)، إيما هايس؛ (تشيلسي)، وسارينا فيجمان؛ (هولندا/ إنجلترا).

المرشحون لأفضل حارس مرمى

الإيطالي جيانلويجي دوناروما؛ (ميلان\باريس سان جيرمان)، السنغالي إدوارد ميندي؛ (تشيلسي)، والألماني مانويل نوير؛ (بايرن ميونخ).

المرشحات لأفضل حارسة مرمى

الألمانية أنا كاترين بيرجر؛ (تشيلسي)، والتشيلية كريستيان إندلر؛ (باريس سان جيرمان/ ليون)، والكندية ستيفاني لين ماري لابي؛ (روزينغارد/ سان جيرمان).