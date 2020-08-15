رئيس وزراء البحرين يغادر البلاد في زيارة خاصة للخارج

سبق أن قضى وقتاً في ألمانيا للعلاج

ذكر المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر"، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة غادر المملكة في زيارة خاصة للخارج.

ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الوزراء منذ أن أعلنت المملكة الاستقلال عن بريطانيا عام 1971، وقد أمضى خلال هذا العام وقتاً في ألمانيا للعلاج وعاد إلى البحرين في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز".