الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من كورونا

ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 99 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بواقع خمسة مواطنين ومقيم واحد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.