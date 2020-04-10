"الصحة العُمانية" تسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الكلّي للإصابات 484.. والوفيات 3 حالات

سجّلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 109 حالات للشفاء.

وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عُمان بلغ 484 حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.