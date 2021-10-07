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"تطوير مكة" أوضحت أنه يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى طريق التنعيم شمالًا

82.40 ٪ نسبة إنجاز استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث شارع الجزائر طريق المدينة

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن استكمال الجزء الثاني من الطريق الدائري الثالث "شارع الجزائر - تقاطع طريق المدينة المنورة"، بنسبة إنجاز 82.40٪.

يذكر أن الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع المسخوطة جنوبًا إلى تقاطع طريق التنعيم شمالًا.