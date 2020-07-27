بلا وفيات.. ألمانيا تسجل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ

سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، حسب وكالة "رويترز".

وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أيّ حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118.