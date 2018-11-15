"محكمة التنفيذ" تكرم منسوبيها المتميزين لجهودهم في تطوير بيئة العمل بتبوك

رئيس المحكمة سلمهم شهادات التقدير متمنياً لهم التوفيق والسداد

كرم رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة تبوك الموظفين المتميزين الذين حققوا نتائج ممتازة وقدموا أداء متميزاً في العمل خلال الربع الثالث من السنة المالية لعام ٢٠١٨.

وتهدف بادرة تكريم المتميزين إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء لتسريع الإجراءات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المراجع والمستفيد للوصول بالخدمة العدلية إلى المستوى المأمول وفق الأنظمة القضائية والتعليمات.



وفي نهاية الحفل، قام رئيس المحكمة بتكريم الموظفين المتميزين وتسليمهم شهادات التقدير، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

