رئيس هيئة الأمر بالمعروف بعفيف يزور دائرة النيابة العامة‎

بحثا سبل تعزيز التعاون مع الجهات المختصة

زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عفيف، الشيخ خالد بن سليمان الواصل، رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة عبد الله بن حمود المطلق.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وفق توجيهات مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد الحسين.

1

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440 07:15 PM

بحثا سبل تعزيز التعاون مع الجهات المختصة

رئيس هيئة الأمر بالمعروف بعفيف يزور دائرة النيابة العامة‎

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 223

زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عفيف، الشيخ خالد بن سليمان الواصل، رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة عبد الله بن حمود المطلق.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وفق توجيهات مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد الحسين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019