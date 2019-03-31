رئيس هيئة الأمر بالمعروف بعفيف يزور دائرة النيابة العامة‎

بحثا سبل تعزيز التعاون مع الجهات المختصة

زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عفيف، الشيخ خالد بن سليمان الواصل، رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة عبد الله بن حمود المطلق.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وفق توجيهات مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد الحسين.