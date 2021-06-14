"المطيري" متحدثاً رسمياً لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة

انتخب اليوم أعضاء مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، أمين عام الجمعيات الأهلية بالمملكة متحدثاً رسمياً للمجلس بالإضافة إلى مهامه كأمين عام للمجلس.

وتقدم الدكتور سلمان بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس على منحه هذه الثقة داعين الله أن يكون عند حُسن ظنهم وتحقيق كل الطموحات والتطوير لكل أعمال الجمعيات الأهلية.