1.2 مليون تركي متعثرون في سداد الديون خلال عام 2019

أغلب الديون التي تعد "معدومة" تخص شركات إنشاءات وطاقة

أظهر تقرير اقتصادي أن مليون و205 ألفًا و253 مواطنًا تركيًا متعثرون في سداد ديونهم للبنوك خلال العام الجاري فقط.



ووفق صحيفة "زمان" فقد كشف تقرير تقييم المؤشرات الاقتصادية الذي أعدته الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن عدد المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم للبنوك في عموم تركيا بلغ 21.3 مليون مواطن، من بينهم مليون و205 ألفًا و253 مواطنًا متعثرًا انضموا حديثًا للقائمة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري.



وقال التقرير: عدد المواطنين المتعثرين منذ 5 سنوات وتستمر مديونيتهم حتى الآن وصلوا إلى ثلاثة ملايين و667 ألفًا و827 شخصًا.



وأضاف: قيمة الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 46 مليار ليرة تركية، لتسجل إجمالي 140 مليار ليرة تركية، في 6 نوفمبر الجاري، وبلغت قيمة الديون المتعثرة نهائيًا 447 مليار ليرة تركية من تمويلات المستهلكين، و115 مليار ليرة من البطاقات الائتمانية.



وأردف التقرير: في سبتمبر الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.



وأشار إلى أن أغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها "معدومة" تخص شركات إنشاءات وطاقة.



ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.