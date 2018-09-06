خلاف بين مواطنيْن ينتهي بدهس الآخر في مكة.. والجهات الأمنية تكثف بحثها عن الجاني

لاذ بالفرار تاركًا خلفه المجني عليه طريح الأرض مغشيًا عليه ومضرجًا بالدماء

تكثّف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بحثها عن قائد مركبة من نوع "كامري" قام بدهس مواطن عدة مرات، إثر خلاف نشب بينهما في مواقف السيارات بأحد المولات بمكة المكرمة، ولاذ بعدها بالفرار.

وتعود تفاصيل الحادثة، التي حصلت عليها "سبق" إلى أنه في صباح يوم الاثنين الماضي، شهد موقف سيارات بأحد المولات بمكة المكرمة، خلافًا نشب بين اثنين وتطور الأمر إلى دهس أحدهما الآخر، بسيارة من نوع "كامري" موديل 2000، ليلوذ بعدها الجاني فارًا من مسرح الحادثة، تاركًا خلفه المجني عليه طريح الأرض مغمى عليه ومضرجًا بالدماء، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى النور التخصصي بوساطة سيارة الإسعاف.

من جانب آخر قال شقيق المجني عليه في حديثه لـ"سبق": إن أخاه البالغ من العمر 41 عامًا تعرض لحالة دهس صباح يوم الاثنين الماضي داخل مواقف أحد المولات بحي الرصيفة بمكة المكرمة، حيث بدأ الخلاف عندما خرج قائد الكامري من المواقف بطريقة كاد يصطدم بشقيقي، وهو ما جعلهما يدخلان في نقاش حاد، إلا أن شقيقي تفادى الموضوع، وقبل صعوده السيارة تفاجأ بالجاني يدهسه عدة مرات قبل أن يتمكن من صعود السيارة ولاذ بعدها بالفرار.

وأشار إلى أن شقيقه تم نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة، وحالته الآن غير مستقرة بسبب تهشّم في الساق وتمزق كامل في العضلات مع احتمال بتر إحدى قدميه بسبب الدهس الذي تعرض له، على يد شخص مجهول لم يتم القبض عليه حتى اللحظة.





ولا تزال شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في شرطة المنصور تواصل بحثها للإطاحة بالجاني والتحقيق في ملابسات الحادثة.