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في أول تصريح له بعد تعيينه في منصبه

بالفيديو.. "السياري": لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو

قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن بن محمد بن سعود السياري، في أول تصريح له عقب تعيينه في منصبه، "لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح أرامكو".

وأدلى "السياري بتصريحه لقناة "الاخبارية" السعوديه، عقب صدور الأمر الملكي الذي قضى بتعيينه نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.