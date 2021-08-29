"الصحة": تسجيل 208 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 393 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، تسجيل 208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544004 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 393 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 532126 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8532 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3346 والحالات الحرجة 952 حالة.