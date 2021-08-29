"الصحة": تسجيل 208 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 393 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، تسجيل 208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544004 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 393 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 532126 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8532 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3346 والحالات الحرجة 952 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، تسجيل 208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544004 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 393 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 532126 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8532 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3346 والحالات الحرجة 952 حالة.