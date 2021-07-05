فيديو.. انفجار شاحنة ألعاب نارية على شاطئ بولاية أمريكية

مقطع تداولته منصات التواصل الاجتماعي وسط دهشة المصطافين

أظهر مقطع فيديو، لحظة انفجار شاحنة محملة بالألعاب النارية على أحد الشواطئ الأمريكية.

ويُظهر الفيديو الذي تداولته حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار عدد كبير من الألعاب النارية كانت داخل الشاحنة على شاطئ في بلدة أوشن سيتي في ولاية مريلاند الأمريكية.

ووفق "سبوتنيك عربي"، تصاعدت الألعاب النارية المشتعلة في السماء مسببة سحابة دخانية؛ فيما ابتعد المصطافون عن مركز الانفجار وسط دهشة الجميع.