الهريفي يصوب سهامه نحو مدرب الأخضر: تغييراتك غير موفقة

بعد خسارة الأخضر لقب خليجي 24 أمام البحرين

صوب الدولي لاعب النصر السابق فهد الهريفي، سهامه نحو المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" رينارد، بعد خسارة الأخضر لقب خليجي 24 أمام شقيقه البحرين بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب التغييرات التي لم يوفق خلالها "رينارد" في تعديل النتيجة، ومن ثم العودة للمباراة.

وأضاف الهريفي موجهًا حديثه للمدرب: "تلعب باللاعبين الحمدان والبريكي، وتفوز مباراة ليس معناته أنك صح، فقط يجب أن تعلم أنك كنت في يومك وماصححت خطاك".

وكان الهريفي يستغرب عدم الاعتماد على الأطراف والحلول الفردية، كما أن مشاركة عبدالفتاح عسيري كانت متأخرة، وقال: "واضح أن "رينارد" يعشق إشراك لاعبي المحور، حينما أشرك كنو بدلًا عن المالكي في الدقيقة 86، وكان الأخضر متأخرًا بهدف".

جاء ذلك من خلال عدة تغريدات للهريفي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".