"إغاثي الملك" يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة للنيجر

ضمن البرامج الإنسانية التي تقدمها لعدد من الدول الشقيقة والصديقة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية المملكة لجمهورية النيجر المتضمنة 100 طن من التمور.

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي، لوزير الأعمال الإنسانية وإدارة الكوارث الطبيعية هابو موسى، في العاصمة نيامي.

حضر التسليم سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى النيجر، ومستشار الشؤون الدينية بمكتب دولة رئيس الوزراء الشيخ بوريما داودا وممثلة المستشفى الوطني في نيامي، وعدد من المسؤولين من خلية الأزمات الغذائية التابعة لمكتب دولة رئيس الوزراء.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.