





10

بعد هطول أمطار متوسطة سالت بها بعض الأودية والشعاب

شاهد.. جبال وأراضي "البشائر" و"خثعم" تكتسي باللون الأخضر الربيعي

هطلت اليوم الثلاثاء أمطارٌ متوسطة على مدينة البشائر وخثعم شمال منطقة عسير، سالت إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثّقت عدسة "سبق" بمقطع فيديو اكتساء جبال وأراضي الفوقاء في خثعم باللون الأخضر البديع معلنة بذلك دخولاً مبكرًا لفصل الربيع.