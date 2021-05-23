الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة

سجلت الهند اليوم 240842 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3741 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.5 مليونًا؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.

الهند فيروس كورونا الجديد

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23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 10:53 AM

إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الهند اليوم 240842 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3741 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.5 مليونًا؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.

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الهند فيروس كورونا الجديد

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