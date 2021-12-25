في ختام مباريات اليوم من دوري المحترفين.. الفيحاء وأبها (سلبية) باهتة

وسط أجواء ماطرة خرج فريقا الفيحاء وأبها بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكانت كرة مهند القيضي مدافع أبها هي الأبرز بعد أن أنقذ فريقه من هدف أول مؤكد للفيحاء.

ومع نهاية الشوط الثاني تصدت العارضة الأبهاوية لتسديدة فيحاوية، كانت هي الأهم في الشوط الثاني السلبي أيضًا بين الطرفين.

وبتلك النتيجة بقي الفيحاء في المركز السادس برصيد 20 نقطة، وحل أبها في المركز الـ 12 رافعًا رصيده للنقطة الـ15.