





10

منها ظهور "محصن" في تطبيق توكلنا والتصريح من "اعتمرنا"

"الحج": فئتان من غير السعوديين مسموح لهما بالحج.. والعمرة بشروط

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج من غير السعوديين، إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يحمل إقامة نظامية داخل المملكة.



وأضافت "الوزارة" عبر حسابها "عناية وخدمات ضيوف الرحمن" على تويتر، أنه من الممكن أداء العمرة للموجود داخل المملكة من خلال تأشيرة الزيارة، أو السياحة، أو العمل، بشرط إصدار التصريح من تطبيق اعتمرنا، على أن تكون بياناته محدثة في نظام "أبشر" وتظهر حالته الصحية "محصن" في تطبيق توكلنا.