إسبانيا تسجل 126 وفاة و12662 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغت 2854951 والوفيات 49824 شخصًا

سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و12662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وتفصيلاً ..أشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2854951 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 49824 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.