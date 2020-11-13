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قال إنه يصعب إيجاد بديل للشهراني.. وما زال الباب مفتوحًا لـ"المعيوف"

مدرب الأخضر السعودي: جئت من أجل التأهل لكأس العالم وليس للسياحة

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد، إن الإصابات المختلفة للاعبيه خلال الفترة الماضية تسببت في استدعائه لأكثر من لاعب جديد في القائمة الأخيرة، مشيراً إلى معرفته بجميع اللاعبين وإمكانيتهم.

وأضاف رينارد، اليوم الجمعة، في حديثه عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي رداً على تساؤلات الجماهير الرياضية: "فترة العودة للمنافسات كانت صعبة، لقد خططنا لخوض مباريات التصفيات لكنها تأجلت، والآن نحن بحاجة إلى الاستعداد بشكل جيد للقادم".

وأشار رينارد إلى أن الإصابات بـ«كورونا» أو غيرها حرمته من مشاهدة بعض اللاعبين، أمثال خالد الغنام لاعب النصر الذي أصيب بالفيروس، إضافة إلى فهد المولد المصاب في العضلة والذي للتو عاد من الإيقاف.

وتابع مدرب الأخضر تصريحاته مادحاً إمكانات حبيب الوطيان، حارس مرمى الهلال، حيث إنه شاهده في الموسم الماضي مع فريق الفتح يقدم مستويات لافتة ومميزة، جعلت الهلال يرغب في التعاقد معه وكسب خدماته.

وشدد هيرفي على أن ياسر الشهراني، لاعب الهلال، هو الظهير الأيسر رقم واحد بالنسبة له وإلى الآن لم يستطع إيجاد بديل مميز يستطيع منافسته، مؤكداً على أن بعض اللاعبين أمثال محمد قاسم، لاعب الفيصلي، وعبدالرحمن العبيد، لاعب النصر، لا يؤدون بشكل جيد في الجانب الدفاعي.

ووصف "رينارد"، لاعب النصر أيمن يحيى، بالموهوب رغم صغر سنه، متوقعاً أن يكون له مستقبل كبير في حال حفاظه على مستواه وأن يصبح سالم الدوسري الجديد.

وأوضح رينارد أن حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف أبلغه بقرار اعتزاله الدولي بعد مواجهة المنتخب اليمني، مؤكداً على احترامه لقرار اللاعب الذي أبدى تمسكه بالقرار، وسيظل الباب مفتوحاً أمامه للعودة.

واختتم الفرنسي حديثه بالتأكيد على هدفه الوحيد مع المنتخب السعودي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، مشدداً على أنه لم يحضر إلى السعودية للاستمتاع أو السياحة .