المندوب الروسي في فيينا يطلع نظيره السعودي على مجريات مفاوضات "النووي" الإيراني

تبادلا الآراء حول آفاق الحوار الأمني في الخليج

أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه التقى اليوم (الخميس) المندوب الدائم للسعودية في العاصمة النمساوية.

وذكر "أوليانوف" أنه أطلع المندوب السعودي على الوضع في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني وتبادل معه الآراء حول آفاق الحوار الأمني في منطقة الخليج، وفقًا لـ"الشرق".