ألمانيا: 1484 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

إجمالي الإصابات وصل إلى 256 ألفاً و850 حالة والوفيات 9342

سجّل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم، 1484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى 256 ألفاً و850 حالة، وبلغ عدد الوفيات 9342 حالة، بزيادة قدرها حالة واحدة مقارنة بأمس الخميس، كما بلغ عدد المتعافين 230 ألفاً و600 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 01:43 PM

إجمالي الإصابات وصل إلى 256 ألفاً و850 حالة والوفيات 9342

ألمانيا: 1484 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم، 1484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى 256 ألفاً و850 حالة، وبلغ عدد الوفيات 9342 حالة، بزيادة قدرها حالة واحدة مقارنة بأمس الخميس، كما بلغ عدد المتعافين 230 ألفاً و600 حالة.

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