جامعة الملك سعود تفتح باب الترشيح للتقديم على وظيفة محاضر

للمعيدين والمعيدات عن طريق المفاضلة والتقديم إلكترونياً

أعلنت جامعة الملك سعود، عن فتح باب الترشيح للمعيدين والمعيدات بالجامعة الحاصلين على درجة الماجستير للتقديم على وظيفة محاضر، وذلك عن طريق المفاضلة، والتقديم إلكترونياً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ حتى الخميس 17/ 7/ 1441هـ.

وحددت الجامعة 70 نقطة في الحصول على درجة الماجستير بحيث يكون السقف 10 سنوات، و30 نقطة في البدء بدراسة الدكتوراه بحيث يكون السقف 4 سنوات.

ودعت عمادة الموارد البشرية المعيدين والمعيدات بالجامعة للتقديم على وظيفة محاضر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام ترشيح وتعيين محاضر أو معيد https://eservices.ksu.edu.sa/NSP/.