"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي

خبيرة الأمراض المعدية "كريكوف": "هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا"

قالت ماريا فان كريكوف خبيرة الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية إن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11 في المائة في إصابات فيروس كورونا حول العالم.

وتفصيلاً، أوضحت "كريكوف" في مؤتمر صحفي: "شهدنا الأسبوع الماضي زيادة نسبتها 11 في المائة في انتقال العدوى في أنحاء العالم. هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم بلغ 120,628,225، وإجمالي الوفيات 2,668,439.

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16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 02:04 AM

خبيرة الأمراض المعدية "كريكوف": "هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا"

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت ماريا فان كريكوف خبيرة الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية إن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11 في المائة في إصابات فيروس كورونا حول العالم.

وتفصيلاً، أوضحت "كريكوف" في مؤتمر صحفي: "شهدنا الأسبوع الماضي زيادة نسبتها 11 في المائة في انتقال العدوى في أنحاء العالم. هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم بلغ 120,628,225، وإجمالي الوفيات 2,668,439.

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