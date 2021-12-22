المملكة تعرب عن تضامنها مع العراق وإقليم كردستان إثر الفيضانات المدمرة

اجتاحت الإقليم وخلفت وفيات ومصابين

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع حكومة العراق وإقليم كردستان، إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الإقليم وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، وحكومة العراق وإقليم كردستان، جراء هذا المصاب الأليم، متمنية النجاة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.

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22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443 10:29 PM

اجتاحت الإقليم وخلفت وفيات ومصابين

المملكة تعرب عن تضامنها مع العراق وإقليم كردستان إثر الفيضانات المدمرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع حكومة العراق وإقليم كردستان، إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الإقليم وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، وحكومة العراق وإقليم كردستان، جراء هذا المصاب الأليم، متمنية النجاة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.

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