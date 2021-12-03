تعرّف على برنامج جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1لليوم الجمعة

انطلقت اليوم الجمعة الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021م، والتي تقام للمرة الأولى في المملكة، وذلك على كورنيش جدة وتستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.

ويستعد العالم للاستمتاع بأول سباق يجري ضمن شوارع المدينة في العالم، حيث مستويات التشويق تتصاعد بالتزامن مع انطلاق النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، ولكنّ هذا السباق لن يكون عادياً، بل سيكون أسرع سباق تستضيفه شوارع مدينة في جميع أنحاء العالم، علماً أن الحلبة تزخر بأكبر عدد من المنعطفات وستشهد ارتفاع الحماسة والتشويق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ونشرت وزارة الرياضة برنامج جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1لليوم الجمعة الثالث من ديسمبر حيث يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات وجاءت على النحو التالي:

تحدي بورشه الشرق الأوسط التجارب الأولى ويبدأ من الساعة (12:35) ويستمر حتى (13:20).

حصة تجارب الفورمولا 2 الأولى وتبدأ الساعة (13:45) وتستمر حتى (14:30).

حصة تجارب الفورمولا 1 الأولى تجارب توقفات الصيانة (14:40) وتستمر حتى (15:10).

نادي السيارات الخارقة السعودي على حلبة كورنيش جدة ويبدأ من الساعة (15:20) ويستمر حتى (15:500).

الحصة التأهيلية للفورمولا 1 التجارب الأولى وتبدأ من الساعة (16:30) وتستمر حتى (17:55)

استعراض سيارة الفورمولا 1 بألوان المملكة العربية السعودية على حلبة كورنيش جدة عند الساعة (17:45) ويستمر حتى (17:55).

حصة التأهيلية الفورمولا 2 وتبدأ من الساعة (18:20) وتستمر حتى (18:50).

التجارب الثانية فورمولا 1 وتبدأ في تمام الساعة (8:00) وتستمر حتى الساعة (21:00).

تحدي بورشه الشرق الأوسط التجارب الثانية (21:45) ويستمر حتى (22:30).

أما الحفلات الموسيقية سيحيها الفنان المصري محمد حماقي ودي جي سليك، حيث ستفتح الأبواب في تمام الساعة العاشرة مساءً.