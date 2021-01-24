كورونا المتحور البرازيلي والجنوب إفريقي يزحف إلى بريطانيا

تسجيل 77 حالة من السلالة الجديدة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إنه تم تسجيل في بريطانيا 77 حالة من السلالة الجديدة لكورونا، مصدرها جنوب إفريقيا، و9 أخرى من السلالة الجديدة الثالثة من كورونا مصدرها البرازيل.

وأضاف هانكوك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "تم العثور على 77 حالة من النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا، جميعها لقادمين من جنوب إفريقيا أو كانوا على اتصال بشخص آخر مصاب بهذا الفيروس، ويخضعون الآن لمراقبة دقيقة، كما أن هنالك 9 إصابات بالنوع المتحور الفيروسي الجديد من كورونا مصدره البرازيل، وتجري الآن مراقبة هذه الحالات عن كثب".

وفي سياق متصل: أضاف هانكوك اليوم الأحد أن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل حتى يمكنها تخفيف قيود العزل العام التي تفرضها، رغم وجود مؤشرات على أن تلك القيود تسهم في تقليل معدلات الإصابات بكوفيد-19.

وقال هانكوك خلال مقابلة مع سكاي نيوز: "هناك دلائل مبكرة على أن الإغلاق بدأ يسهم في تقليل حالات الإصابة. لكن أمامنا طريق طويل للغاية لتنخفض تلك الأعداد بما فيه الكفاية؛ لأن معدل الحالات كان مرتفعًا بصورة غير معقولة، ويمكنكم ملاحظة الضغوط التي تعاني منها هيئة الصحة العامة البريطانية".