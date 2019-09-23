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قال: ذكرى التوحيد تأتي لتضيف مزيدًا من التلاحم والترابط بين القيادة والشعب

"العتيبي" مهنئًا القيادة باليوم الوطني.. "همة حتى القمة" كانت وما زالت وستظل

قال قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي: إن ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين في تاريخ المملكة العربية السعودية، تأتي لتضيف مزيدًا من التلاحم والترابط بين القيادة والشعب، وترسّخ ذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة على يد المغفور له -بإذن الله تعالى- المؤسس الهمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- الذي أرسى دعائم هذه الدولة أعزها الله بحنكته وحكمته وجهوده وإيمانه الراسخ بالله عز وجل مع رجالاته؛ ليعيد تأسيس وبناء دولة كريمة ومملكة عز وإباء؛ ليقودها وشعبها إلى بر الأمان.

وأضاف العتيبي، استمر نهج البناء والعطاء في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -أيدهما الله- اللذان يقودان النهضة الحقيقة الكبرى بالمعنى الشامل في هذه الحقبة الزمنية الدقيقة، من خلال توالي الإنجازات تلو الأخرى، في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، وليدفعوا بعجلة التنمية والتطور لرفع مكانة المملكة العربية السعودية في جميع المحافل والمجالات كافة، وخاصة في مجال تطوير الأجهزة العسكرية الدفاعية منها والأمنية؛ لتكون قادرة -بإذن الله- على حماية مقدرات الدولة ومقدساتها ومكتسباتها، ولتواكب التطورات التي تشهدها المملكة في مجالات التنمية المتنوعة والمتعددة.

وتابع: يظهر ذلك جليًّا من خلال استحداث وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، وإعادة هيكلة، وتشكل وبناء أخرى لتواكب متطلبات المرحلة الآنية والمستقبلية للنهوض بهذا الوطن (بهمة نحو القمة)، وكذلك بإصرار من الدولة -رعاها الله- لمكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله ومستوياته كافة؛ سعيًا منها لإزالة المعوقات، لتمضي هذه الدولة المباركة بحزم وعزم لتحقيق الأمن والأمان والرخاء لأبناء هذا الوطن المعطاء.

وقال العتيبي: بهذه المناسبة العزيزة، يطيب لي أن أرفع باسمي شخصيًّا ونيابة عن كافة منسوبي قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، أجمل آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أعزه الله- والشعب السعودي الكريم؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها؛ في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهم لكل ما فيه خير وازدهار للوطن والمواطن.