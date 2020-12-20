رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات إلى 10 مليارات ريال

البنك المركزي السعودي: يأتي ذلك تعزيزاً لكفاءة البنوك في إدارة سيولتها

قرّر البنك المركزي السعودي "ساما"، رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال ابتداءً من اليوم الأحد 05 / 05 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020م، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.

البنك المركزي السعودي

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20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 12:39 PM

البنك المركزي السعودي: يأتي ذلك تعزيزاً لكفاءة البنوك في إدارة سيولتها

رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات إلى 10 مليارات ريال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قرّر البنك المركزي السعودي "ساما"، رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال ابتداءً من اليوم الأحد 05 / 05 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020م، وذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.

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