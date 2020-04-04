لماذا يرفض "ترامب" ارتداء كمامة "كورونا" رغم نصحه الأمريكيين باستخدامها؟

اعتبر استعمالها إرشادياً وليس إلزامياً

رغم نصيحته المواطنين الأمريكيين بارتدائها في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يرتدي الكمامة.

وفي توضيح للأسباب، قال "ترامب": "لا أتخيل نفسي وأنا أُرحب بـالرؤساء ورؤساء الحكومات والملوك والملكات في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة"، وفقاً لما أوردت الـ"بي بي سي" اليوم (السبت).

وذكر الرئيس الأمريكي أن الالتزام بهذه النصيحة الإرشادية اختياري وليس إلزاميًا.





وقال مخاطباً الآخرين: "ليس عليكم القيام بذلك، ولا أعتقد أنني سأقوم بذلك".