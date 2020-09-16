"السديري" يشكر القيادة بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

ثمّن الدعم اللا محدود للكوادر البشرية وصدور تعديل صرف مكافأة نهاية الخدمة

رفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وقال "السدير" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي في التعليم الجامعي؛ برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد؛ بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وصدور تعديل صرف مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس واستثناء الحالات؛ مثمنين الدعم اللا محدود للكوادر البشرية.