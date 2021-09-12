"وزارة الصحة" تترشح لنهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021م

في 4 فئات بينها أفضل خدمة عملاء ومركز الاتصال وتجربة المستفيد

ترشّحت وزارة الصحة إلى نهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021م، في 4 فئات من الجائزة.

وتشارك الصحة هذا العام في فئة (تجربة العميل خلال الجائحة) وفئة (أفضل خدمة عملاء) وفئة (مركز الاتصال) وفئة (فريق تجربة المستفيد للعام).

وتُعد "جوائز تجربة العميل الدولية" رائدة في مجال منح الجوائز في مختلف بلدان العالم، وتشمل 44 فئة تُغطي الجوانب المتعلقة بتحسين تجارب العميل كافة.