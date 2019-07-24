ملكة بريطانيا تصادق على تشكيل "جونسون" الحكومة الجديدة

المقرر إعلانها خلال اليومين القادمين

صادقت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية اليوم, على تشكيل رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الحكومة بعد مغادرة تريزا ماي المنصب.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الجديد خلال اليومين القادمين تشكيلة مجلس وزراء حكومته بعد مغادرة عدد من المسؤولين البارزين مناصبهم احتجاجاً على رغبة جونسون في تنفيذ عملية الخروج بأي شكل من الأشكال نهاية شهر أكتوبر القادم.