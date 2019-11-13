بالفيديو.. شجاعة شابين في حائل تُنقذ عائلة جرفت السيول مركبتهم

انقلبت في أحد أودية "جو".. الدفاع المدني دعا للابتعاد عن تجمعات المياه

نجح شابان في حائل، عصر أمس الثلاثاء، في إنقاذ عائلة، بعد أن غمرت مياه سيول أحد الأودية بـ"جو" في مدينة حائل، مركبتهم، وجرفتها، وعرّضتها للانقلاب داخل الوادي، والعائلة بداخلها.

وأوضح مقطع فيديو متداول، انقلاب سيارة من نوع جيب تويوتا إف جي كروزر، بوسط الوادي، بعد أن جرفتها المياه، أثناء محاولة سائقها تجاوز الوادي وبرفقته عائلته.

وظهر في المقطع شابان قاما بإنقاذ العائلة، والخروج بأفرادها لبر الأمان؛ فيما تركت سيارتهم داخل الوادي.

من جهته، أظهر فيديو آخر صباح اليوم تم تداوله، سيارة العائلة بعد جرف السيول لها وسط الوادي.

وكان الدفاع المدني، قد حذّر من الاقتراب من الأودية التي قد يجري من خلالها سيول منقولة، والابتعاد عنها وعن تجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة، والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

حائل أمطار حائل إنقاذ عائلة

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13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 12:42 PM

انقلبت في أحد أودية "جو".. الدفاع المدني دعا للابتعاد عن تجمعات المياه

بالفيديو.. شجاعة شابين في حائل تُنقذ عائلة جرفت السيول مركبتهم

خالد السليمي

حائل

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نجح شابان في حائل، عصر أمس الثلاثاء، في إنقاذ عائلة، بعد أن غمرت مياه سيول أحد الأودية بـ"جو" في مدينة حائل، مركبتهم، وجرفتها، وعرّضتها للانقلاب داخل الوادي، والعائلة بداخلها.

وأوضح مقطع فيديو متداول، انقلاب سيارة من نوع جيب تويوتا إف جي كروزر، بوسط الوادي، بعد أن جرفتها المياه، أثناء محاولة سائقها تجاوز الوادي وبرفقته عائلته.

وظهر في المقطع شابان قاما بإنقاذ العائلة، والخروج بأفرادها لبر الأمان؛ فيما تركت سيارتهم داخل الوادي.

من جهته، أظهر فيديو آخر صباح اليوم تم تداوله، سيارة العائلة بعد جرف السيول لها وسط الوادي.

وكان الدفاع المدني، قد حذّر من الاقتراب من الأودية التي قد يجري من خلالها سيول منقولة، والابتعاد عنها وعن تجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة، والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

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