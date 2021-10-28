"التعليم": بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض في إيرلندا

خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر 2021.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في إيرلندا، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر 2021.

وقالت الوزارة: إن الدرجة العلمية المتاحة هي البكالوريوس، والدولة هي إيرلندا.

وأضافت: الشروط العامة للابتعاث تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لائقًا طبيًا وحاصلاً على الشهادات المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، لديه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدين من الجهة المصدرة لهما، أن تتم معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة، أن تكون وثائق المتقدم مكتملة أثناء التسجيل، أن يكون التقدير في الوثيقة والاختبارات الأخرى وفق المحدد في الشروط الخاصة بالمرحلة، أن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيبتعث لدراسته، وأن ترفع جميع الوثائق المطلوبة عند التسجيل بصيغة "PDF"، وتكون الصور مطابقة لأصولها.

وأضافت: الشروط الخاصة تتضمن ألا يكون المتقدم شاغلاً وظيفة في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وألا يزيد العمر عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة "قسم العلوم الطبيعية"، وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 90% أو ما يعادلها، ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70% أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة، أن يكون المتقدم قد اجتاز أداء اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي لاستخدام درجتيهما مع المعدل التراكمي للثانوية العامة ودرجة اختيار IELTS في المفاضلة الأكاديمية، مع النسب السكانية، والحصول على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار IELTS ولا تقل عن 5 في كل قسم أو ما يعادلها للمتقدمين على مقاعد بكالوريوس التمريض في إيرلندا، والانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة خمسة أعوام مع اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة.