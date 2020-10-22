عسير.. أكثر من 230 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد"

تساعد على الكشف المبكر عن الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى

استقبل مركز "تأكد" في مدينة أبها، أكثر من 230 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة مراكز "تأكد" للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ حيث توجد مراكز تأكد حاليًّا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.