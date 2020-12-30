"جودة الحياة": مشروعات الأمانات التطويرية تعكس الاهتمام بمناطق المملكة كافة

تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية

أوضح المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أن تدشين الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لـ 9 مشروعات تابعة لأمانة منطقة القصيم، تعكس الاهتمام بمبادرات رؤية المملكة 2030 في مختلف المناطق.

وبيّن البكر أن مشروعات أمانة القصيم التطويرية، تأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمسندة إلى برنامج جودة الحياة،المتعلقة بتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، للرفع من جودة الحياة في المدن السعودية.

وثمّن البكر للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، رعايته الكريمة لتدشين المشروعات، مفيدًا بأن ما تقوم به أمانة منطقة القصيم من جهود مشكورة تعد مثالاً يُحتذى به للتعاون بين برامج تحقيق الرؤية والبلديات وأمانات المناطق.

وقدم البكر شكره لأمانة المنطقة الشرقية على بادرتها المميزة بتهيئة ممر آمن لسباحة ذوي الإعاقة في شاطئ الرملة البيضاء في القطيف، في لفتة مهمة لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة هواياتهم ورياضاتهم المفضلة، مبينًا أن مبادرات برنامج جودة الحياة، ومن خلال عمل الجهات التنفيذية، تستهدف الارتقاء بحياة جميع فئات المجتمع، وتلبية احتياجاتهم.

يُذكر أن برنامج جودة الحياة يعمل على مجموعة مبادرات تشمل مناطق المملكة كافة، هادفةً إلى إزالة التشوهات البصرية في المدن، وتحسين المشهد الحضري، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تقوم على تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية.