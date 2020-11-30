أمطار متوسطة على محافظتَي الحناكية والمهد تبدأ الحادية عشرة صباحاً

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم الإثنين، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً متوسطة ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلا.ً