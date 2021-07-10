كورونا في 3 دول.. 42648 إصابة جديدة بالهند و925 بألمانيا و1378 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الهند، اليوم السبت، 42648 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 30 مليونًا و794756.

كما سجلت البلاد 1206 وفيات جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 407173 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 1378 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 166722 إصابة. وهذه هي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها كوريا الجنوبية منذ بدء الجائحة.

وسجلت البلاد أيضًا حالتَيْ وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2038 حالة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و735420 بعد تسجيل 952 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91225 بعد تسجيل 35 وفاة.